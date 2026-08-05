El expresidente Boric viajará en agosto a foro progresista en Uruguay y luego a Alemania

"El expresidente participará en la tercera versión del Congreso Panamericano que se realizará en Montevideo, entre el jueves 20 y domingo 23 de agosto, en calidad de 'Invitado Especial'", explicaron desde el equipo del exlíder estudiantil.

Se trata del segundo viaje al extranjero que realizará Boric (2022-2026) desde que traspasó el poder el pasado 11 de marzo al ultraderechista José Antonio Kast.

El exmandatario acudió en abril pasado al encuentro "En Defensa de la Democracia" en Barcelona, donde el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue anfitrión del evento que reunió a varios líderes progresistas.

Durante su mandato, Boric también fue anfitrión en Santiago de Chile de una primera cumbre de líderes progresistas realizada en julio de 2025, en la que estuvieron presentes Sánchez, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Colombia Gustavo Petro y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

El foro en la capital uruguaya, por su parte, reúne a más de 100 participantes de 15 países, entre los que se encuentran delegados y líderes del progresismo en América. Las anteriores ediciones se realizaron en Bogotá (2024) y Ciudad de México (2025).

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El evento, que encabeza Orsi, tiene como propuesta el fomento de la cooperación hemisférica basada en "la solidaridad entre los pueblos, soberanía entre las naciones", reseña un comunicado.

El Congreso aborda los desafíos comunes que afectan el hemisferio y "parte de sus objetivos consisten en trazar un rumbo, diseñando estrategias para la cooperación basada en el diálogo, la diplomacia y la igualdad soberana", explicaron.

Tras su participación, Boric regresará a Chile desde donde viajará a Berlín, el 26 de agosto, para participar en actividades relacionadas al aniversario del Berliner Festspiele, una connotada institución cultural fundada en 1951.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó este miércoles el permiso solicitado por el expresidente para viajar fuera del país durante los seis meses posteriores a dejar el cargo.

Militante del Frente Amplio y diputado durante ocho años, Boric se convirtió en marzo de 2022 en el jefe de Estado más joven de la historia chilena y durante su mandato criticó en distintos foros internacionales la invasión de Rusia a Ucrania, la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y la situación de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua.