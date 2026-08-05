El Gobierno de Milei retira polémico capítulo sobre tierras de la ley de propiedad privada

"Se resolvió por consenso postergar el tratamiento del Capítulo III del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, referido al régimen de tierras rurales", confirmó a EFE un portavoz del bloque conformado por La Libertad Avanza (LLA, partido oficialista) y sus aliados en el Senado.

Además, explicó que "la decisión fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso".

Y aclaró que esta medida no implica la eliminación definitiva del capítulo sino que responde a "la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes".

El portavoz precisó que este jueves se presentará igualmente ante el Senado la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye reformas al régimen de expropiaciones, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y una modificación al Registro de la Propiedad Inmueble, entre otros aspectos.

La decisión de este miércoles se da tras la convocatoria, por parte de distintos sectores sociales, de una movilización frente al Congreso este jueves para expresar el rechazo al proyecto bajo el lema "La patria no se vende".

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El capítulo retirado este miércoles buscaba introducir cambios a la actual ley de tierras rurales, incluida una disminución de restricciones de compra por parte de personas y empresas privadas extranjeras.

La ley vigente establece que los extranjeros no pueden poseer más de un 15 % del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona agropecuaria núcleo (centro-este de Argentina).

El polémico capítulo eliminaba inicialmente el tope del 15 %, pero, ante la creciente oposición a la iniciativa, el Gobierno optó por ampliar el límite máximo de propiedad extranjera al 25 % antes de finalmente retirarlo del proyecto a debatir.

El Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió esta semana que el proyecto "pone en riesgo el acceso del pueblo argentino a los bienes comunes" y "abre el territorio a una lógica de mercado sin resguardos suficientes".

Según el Observatorio, en Argentina hay 13,2 millones de hectáreas (132.000 kilómetros cuadrados) en manos extranjeras, una superficie similar a la de países como Grecia o Nicaragua.