El grupo mexicano Fuerza Regida será invitado especial de los Billboard Latinos en Miami

Billboard destacó en un comunicado que la agrupación nacida en California, a la que llamó el "grupo de música mexicana líder en las listas de popularidad", participará en octubre en el evento tras "hacer historia como el primer grupo de música mexicana nominado a álbum del año en los American Music Awards".

También afirmó que la banda vive "un momento histórico" después de recibir el iHeartRadio Music Award al mejor álbum regional mexicano y el American Music Award a dúo o grupo latino favorito.

"Desde su debut en 2015, Fuerza Regida se ha convertido en uno de los pilares de la música latina. Actualmente, están recorriendo los escenarios con su This Is Our Dream Tour, la primera gira en estadios encabezada por un acto de corridos", expuso Billboard.

Los organizadores también señalaron que la agrupación de San Bernardino "ha conquistado" a una audiencia mundial de más de 14 millones de fans, con más de 35.000 millones de reproducciones a lo largo de su carrera, 45 millones de oyentes mensuales en Spotify y 15 canciones destacadas en la lista Billboard Hot 100.

Entre sus éxitos figuran 'Bebe Dame' y 'Marlboro Rojo'.

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Con ello, Fuerza Regida se suma a una lista de invitados que incluye, hasta ahora, al cubanoestadounidense Pitbull, la española Lola Índigo, la colombiana Greeicy y los puertorriqueños Jay Wheeler y Kany García.

A estos nombres se les suman los de los colombianos Jessi Uribe, Paola Jara y Ryan Castro, la puertorriqueña RaiNao, el argentino Trueno, y la banda Rawayana y la cantautora Zhamira, ambos de Venezuela.

La Semana Billboard de la Música Latina está considerada el mayor encuentro de la industria musical en español por reunir a ejecutivos y artistas, y tendrá lugar del 19 al 22 de octubre de 2026 en el Faena Forum de Miami Beach.

El evento coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se celebrarán en Miami el jueves 22 de octubre y se transmitirán en vivo por Telemundo y Peacock.