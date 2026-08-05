El IBEX 35 firma un nuevo máximo en 20.057 puntos por el posible acuerdo en Oriente Medio

La Bolsa española ganó 33,4 puntos, el 0,17 %, y terminó la sesión en esos 20.057 enteros, un nuevo récord de cierre para el selectivo, que se revaloriza ya el 15,88 % en lo que va de año.

El mercado español abría con ganancias: en los primeros minutos de la sesión superaba los 20.100 enteros y en poco tiempo llegó a tocar un máximo intradía en 20.152,8, lo que también supone un récord para el parqué nacional.

A pesar de que posteriormente perdió cierta fuerza respecto al inicio de la jornada, los nuevos máximos que registraron los índices neoyorquinos Dow Jones y S&P 500 y el optimismo de los inversores ante las informaciones sobre un inminente acuerdo en Oriente Medio para reabrir el estrecho de Ormuz mantuvieron el avance del IBEX 35 hasta el cierre.

Dentro de los grandes valores del mercado español, el Banco Santander sumó un 0,93 %; el gigante textil Inditex, un 0,55 %; y la energética Iberdrola, un 0,05 %.

Mientras, la energética Repsol perdió un 1,52 %; el banco BBVA, un 1,26 %; y la empresa de telecomunicaciones Telefónica, un 1,12 %.