El mediático cocinero francés Jean Imbert, acusado de violencia machista

Tras haber sido interrogado durante más de 30 horas, la Fiscalía le acusó de "violencias cotidianas" contra dos mujeres y fue presentado a un juez, que le asignó la calificación de testigo asistido, el escalón anterior a su imputación.

Imbert, de 45 años, popularizado tras ganar en 2012 el concurso televisivo 'Top Chef', quedó en libertad tras haber permanecido desde el lunes pasado en dependencias policiales para ser interrogado.

El popular cocinero, responsable de varios programas de televisión, niega los hechos que se le reprochan, según aseguran sus abogados, que rechazan el relato que están publicando los medios.

Imbert se encuentra en el ojo del huracán desde hace más de un año, cuando la prensa publicó los primeros testimonios que le describían como un agresor.

En un primer momento, fueron cuatro ex parejas suyas las que le acusaron de violencias psicológicas y físicas cometidas en 2021 y 2013. Entre ellas la ex Miss Francia Alexandra Rosenfeld, que aseguró que el 'chef' le fracturó la nariz de un cabezazo durante el rodaje de un programa de televisión por haber recibido un mensaje telefónico de su ex marido.

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O la actriz Lila Salet, que aseguró haber sido víctima de bofetadas en varias ocasiones y de un "secuestro" durante varias horas en un hotel de Florencia (Italia), también por celos.

Tras la publicación de esos testimonios, la dirección del Plaza Athenée retiró a Imbert de la dirección de su restaurante, aunque le mantuvo en nómina como 'director artístico'.

Sin embargo, todos estos hechos no figuran en la acusación actual puesto que la Fiscalía los considera prescritos.

El procesamiento reposa en el testimonio de otras dos ex parejas del cocinero, que han querido guardar el anonimato y que denuncian agresiones cometidas entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024.