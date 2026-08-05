El nuevo álbum de Karol G tendrá colaboraciones con Bruno Mars, Drake, Judeline y Rusowsky

La cantante publicó el listado de las 14 canciones que integrarán su nueva producción, que cuenta con dos canciones que ya fueron publicadas: 'MATADORA', que fue estrenada el pasado 24 de julio en la primera fecha del 'Viajando por el Mundo Tropitour' en Chicago, y 'Después de ti', con el estadounidense Greg Gonzalez.

También interpretó la canción 'No me arrepiento de sentir tanto' en un concierto en Washington esta semana.

En la publicación, la artista señala que la canción con Bruno Mars se llama 'Still'; con Drake es 'Ahí' y 'BbY WOW' es el nombre del tema con Judeline y Rusowsky.

El resto de canciones del álbum son 'Te llevas To', 'Maybe', 'Bebiendo Lágrimas', 'Final feliz', 'Alguien que te amaba', 'For u My lova', 'Si lo ven', 'Con quién andará' y 'Eclipse'.

El álbum 'NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO' llegará apenas un año después del homenaje a sus raíces latinas que hizo en 'Tropicoqueta' y con el que se encuentra de gira.

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Hace poco, la colombiana señaló en una entrevista con la revista Elle que el nuevo álbum sería una puerta a una Carolina "más intima". 'No me arrepiento de sentir tanto' será el sexto disco de estudio de la 'Bichota'.