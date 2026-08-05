El partido de Imran Khan llama a la "resistencia" al cumplir tres años preso en Pakistán

La principal manifestación del día tuvo lugar en la ciudad de Peshawar, capital de la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa y feudo del PTI, con marchas de menor escala registradas en varios puntos del país, según la formación opositora.

En imágenes difundidas por los canales oficiales del PTI, los manifestantes corearon consignas exigiendo la liberación inmediata del ex mandatario y reclamando a la dirección del partido la convocatoria de un "partido final" para forzar su salida de prisión.

"Hoy es la semifinal en Peshawar y el PTI tiene que dar la orden para el partido final porque nuestra paciencia se ha agotado. El tiempo de la protesta ha pasado, ahora es el momento de la resistencia", declaró un militante de la formación en la marcha de Peshawar a los equipos de prensa del partido.

Khan, de 73 años, permanece arrestado en la prisión de máxima seguridad de Adiala, en la ciudad de Rawalpindi, desde su detención el 5 de agosto de 2023 tras ser condenado por corrupción.

Desde entonces, el antiguo jugador de críquet y jefe de Gobierno entre 2018 y 2022, cuando fue desalojado del poder mediante una moción de censura, acumula decenas de causas que van desde la revelación de secretos de Estado y alta traición hasta la vulneración de leyes matrimoniales.

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El PTI acusa abiertamente a las autoridades judiciales de dilatar de forma intencionada las vistas y apelaciones presentadas por el equipo legal de Khan para prolongar su aislamiento.

El intento de sofocar la influencia de Khan, el político más popular del país según los sondeos, ha derivado repetidamente en episodios de violencia, como el asalto al Cuartel General del Ejército en mayo de 2023 o las protestas de noviembre de 2024 en Islamabad, donde el PTI denunció la muerte de al menos una veintena de manifestantes por disparos de las fuerzas de seguridad.

La formación opositora ha asegurado que mantendrá la presión en las calles hasta lograr la liberación de Khan, situando a la potencia nuclear asiática en una prolongada incertidumbre institucional.