El responsable de una empresa de drones rusos en estado crítico tras atentado con bomba

"A consecuencia de la explosión de su automóvil resultó herido Vladímir Tkachuk. Se encuentra en cuidados intensivos en estado grave, los médicos luchan por su vida", informó a la agencia rusa TASS una fuente policial.

Según el canal de Telegram Mash, el empresario resultó herido tras la detonación de una bomba plantada en los bajos de su automóvil Mercedes Benz en la localidad Bolshói Istok, en las cercanías de la ciudad de Yekaterimburgo, la capital de los Urales.

El conductor y guardaespaldas de Tkachuk murió en el acto a consecuencia de las heridas recibidas.

El empresario también administraba un canal de Telegram titulado 'Poviórnutie na voiné' (Obsesionados con la guerra), con informaciones sobre la marcha de la campaña militar rusa en Ucrania.

El pasado sábado un atentado con bomba, supuestamente dirigido contra un alto mando del Ejército ruso, en un céntrico restaurante de Moscú acabó con la vida de cinco personas.

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