El viaje de León XIV a Perú significa un abrazo a la diversidad, dice el arzobispo de Lima

"Es una gran alegría que acabamos de recibir, que nos llena de fuerza y esperanza porque siendo él misionero y conocedor del país nos trae un mensaje lleno de vida, de respuestas desde la fe a tantos interrogantes y tantas dificultades que tenemos", dijo Castillo en una entrevista telefónica para el canal estatal TV Perú.

Este miércoles, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, informó que el papa León XIV viajará del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú; entre el 11 y el 17 de noviembre visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El papa León XIV, nacido en Chicago (Estados Unidos), vuelve a Perú, país del que tiene nacionalidad desde 2015. Allí estuvo dos décadas como misionero agustino y llegó a ser obispo de Chiclayo, durante ocho años, antes de ser llamado por el papa Francisco al Vaticano para ocuparse del dicasterio para los obispos.

Castillo afirmó que esta visita va a permitir "una mayor unidad entre todos, una unidad que debe ser hecha justamente respetando nuestra gran diversidad, aprendiendo todos a comprender y amistar".

Resaltó que el papa vaya a dedicar siete días al país andino, lo que significa "que realmente quiere ayudarnos a comprender lo maravilloso que es nuestra diversidad", con el ánimo de siempre estar abiertos a las personas que más sufren.

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Sobre el propio viaje, apuntó que en cada una de las cuatro ciudades hay una comisión encargada de las cuestiones de infraestrucutura, pero también de organizar los encuentros que Robert Prevost va a mantener con jóvenes, ollas comunes, poblaciones en dificultades y el pueblo en general.

"La mejor manera de prepararse es ponerse en sintonía con todas las cosas que el papa ya ha ido predicando y que están en nuestra fe, como afianzar los lazos de solidaridad y prepararse siempre con el alma y corazón abiertos", agregó Castillo.

El viaje supondrá un regreso de un papa a América Latina, una región de especial importancia para la Iglesia católica, con el mayor número de fieles del mundo. La última visita de Francisco fue a Panamá, del 23 al 28 de enero de 2019, con motivo de la trigésimo cuarta Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

El viaje a Latinoamérica será el sexto viaje internacional del papa León XIV, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al principado de Mónaco, en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril; y a España, en junio. Francia será el próximo viaje del 24 al 28 de septiembre.