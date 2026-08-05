El vicepresidente de El Salvador llega a Cali para la investidura de De la Espriella

"Ya estamos recibiendo a las delegaciones de alto nivel que acompañarán este 7 de agosto la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Uno de ellos, es el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa", escribió en X el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

El mandatario local añadió que además de darle la bienvenida al vicepresidente salvadoreño, le compartió las oportunidades que ofrece Cali "para atraer inversión, fortalecer el turismo y generar desarrollo", dice el mensaje acompañado por fotos de Ulloa a su llegada a la ciudad.

Ulloa es la primera de varias personalidades internacionales que llegarán en las próximas horas a Cali para asistir a la investidura de De la Espriella prevista para las 15.00 hora local del viernes (20.00 GMT) en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo de la Universidad Santiago de Cali.

A la ceremonia de investidura también asistirán el rey Felipe VI, de España, y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

Guatemala estará representada por su vicepresidente, Karin Herrera, y también estarán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, en representación del Reino de los Países Bajos, los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira, y de Israel, Gideon Sa'ar, y una amplia delegación de Estados Unidos.