Entra en vigor en Nueva York la ley que permite la muerte asistida a pacientes terminales

La medida fue aprobada por la Legislatura estatal en junio de 2025. En febrero de este año, la gobernadora Kathy Hochul, una católica que inicialmente mostró reticencias por sus convicciones religiosas, la convirtió en ley.

La Ley de Asistencia Médica para Morir permite a pacientes con enfermedades terminales y una expectativa de vida inferior a seis meses solicitar medicación para poner fin a su vida.

La norma establece varias salvaguardas, entre ellas, que "ningún paciente sea obligado a elegir" esta opción, un periodo de espera de cinco días entre la firma de la solicitud y la administración de la medicación, la grabación en audio o video de la petición y una evaluación previa de la capacidad mental del paciente por parte de un psicólogo o psiquiatra.

La ley también impide que cualquier persona que pueda beneficiarse económicamente del fallecimiento del paciente actúe como testigo de la solicitud o como intérprete, y permite que los proveedores de cuidados paliativos domiciliarios de orientación religiosa puedan optar por no ofrecer este servicio.

En 1997, Óregon se convirtió en el primer estado en el que entró en vigor una ley de este tipo, seguido posteriormente por Washington, Vermont, California, Colorado, Hawái, Nueva Jersey, Maine, Nuevo México, Montana, el Distrito de Columbia, Delaware y ahora Nueva York.