Expolicía haitiano se declara culpable en EE.UU. de tráfico de al menos 140 armas a Haití

Un tribunal federal en Washington aceptó la declaración de culpabilidad de Jean Robert Casimir, de 53 años y ciudadano estadounidense naturalizado, por los cargos de conspiración, contrabando y violación de la ley estadounidense de control de exportaciones.

La Fiscalía de EE.UU. acusó a Casimir, quien vivía en el sur de Florida, de sacar las armas del país entre agosto de 2020 y diciembre de 2024 sin la licencia de exportación que exige la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio.

Según la acusación, Casimir y sus cómplices ocultaban fusiles, escopetas y pistolas desmontados en compresores de aire industriales, que abrían y soldaban nuevamente antes de embarcarlos en buques que zarpaban del área de Miami.

Casimir, cuya sentencia esta por definirse, fue detenido en el sur de Florida en diciembre de 2024 e imputado en enero de 2025.

En Florida no se necesita un permiso estatal para comprar o poseer una pistola o un rifle, según la Asociación Nacional del Rifle (NRA), además, Florida es el segundo estado con más armas registradas a nivel federal, cerca de 631.000, según datos de la ATF.