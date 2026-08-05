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05 de agosto de 2026 a la - 15:00

Expolicía haitiano se declara culpable en EE.UU. de tráfico de al menos 140 armas a Haití

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Miami (EE.UU.), 5 ago (EFE).- Un exagente de la Policía Nacional de Haití se declaró culpable este miércoles de tráfico ilegal de al menos 140 armas de fuego a su país, escondidas dentro de compresores de aire industriales, informó el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés).

Por EFE

Un tribunal federal en Washington aceptó la declaración de culpabilidad de Jean Robert Casimir, de 53 años y ciudadano estadounidense naturalizado, por los cargos de conspiración, contrabando y violación de la ley estadounidense de control de exportaciones.

La Fiscalía de EE.UU. acusó a Casimir, quien vivía en el sur de Florida, de sacar las armas del país entre agosto de 2020 y diciembre de 2024 sin la licencia de exportación que exige la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio.

Según la acusación, Casimir y sus cómplices ocultaban fusiles, escopetas y pistolas desmontados en compresores de aire industriales, que abrían y soldaban nuevamente antes de embarcarlos en buques que zarpaban del área de Miami.

Casimir, cuya sentencia esta por definirse, fue detenido en el sur de Florida en diciembre de 2024 e imputado en enero de 2025.

En Florida no se necesita un permiso estatal para comprar o poseer una pistola o un rifle, según la Asociación Nacional del Rifle (NRA), además, Florida es el segundo estado con más armas registradas a nivel federal, cerca de 631.000, según datos de la ATF.