Festival Internacional de Edimburgo abre su edición de 2026 con EE.UU. como eje temático

Benedetti presentó oficialmente el festival en los jardines de Princes Street, donde posó junto a un globo aerostático con el lema de esta edición, 'All Rise' (Todos en pie), con el castillo de Edimburgo como telón de fondo.

Posteriormente, el trompetista estadounidense Wynton Marsalis y varios integrantes de la Jazz at Lincoln Center Orchestra participaron en un acto ante el auditorio Usher Hall, donde ofrecieron una breve interpretación musical antes de inaugurar la primera residencia de la formación en la historia del festival.

La edición de este año se celebrará entre este viernes y el 30 de agosto y ofrecerá 147 actuaciones de música, teatro, danza y ópera.

Bajo el lema 'All Rise' el certamen toma como hilo conductor el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y reúne la mayor presencia de artistas estadounidenses en su historia.

En un comunicado difundido con motivo del lanzamiento del festival, Benedetti afirmó que "nuestro Festival Internacional de Edimburgo de 2026 es una invitación a 'All Rise'. Es un llamamiento a artistas y público para reunirse convencidos de que el arte nos permite comprendernos con mayor profundidad y tolerancia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El festival ofrecerá, además, cinco estrenos mundiales y diez obras encargadas por la propia organización, además de más de 700 artistas escoceses.

Entre los nombres destacados de esta edición figuran el director venezolano Gustavo Dudamel, que regresará junto a la Filarmónica de Los Ángeles en la última gira de la orquesta antes de asumir la dirección de la Filarmónica de Nueva York; el músico catalán Jordi Savall o la compositora mexicana Gabriela Ortiz.

A ellos se añadirán la soprano argentinoestadounidense Daniela Mack y la directora brasileña Christiane Jatahy, que estrenará en el Reino Unido 'A Trial - After An Enemy of the People', una reinterpretación contemporánea de 'Un enemigo del pueblo', de Henrik Ibsen, protagonizada por el actor brasileño Wagner Moura.

También participarán la pianista china Yuja Wang, que ofrecerá una colaboración exclusiva con Marsalis y la Jazz at Lincoln Center Orchestra, así como la Filarmónica de Berlín y el San Francisco Ballet, que regresará al festival tras más de dos décadas de ausencia.

Durante el fin de semana inaugural se celebrará, además, 'Together We Rise' (Juntos nos levantamos), un espectáculo gratuito en los jardines de Princes Street que reunirá a más de 300 intérpretes de Escocia y Estados Unidos en una celebración de música y danza inspirada en la obra 'All Rise' de Marsalis.

En declaraciones a EFE durante la presentación de la programación el pasado marzo, Benedetti resumió la filosofía del certamen al afirmar que "la esencia del festival siempre ha sido la excelencia artística y la diversidad, pero también una misión humanitaria: ayudar a entendernos mejor".

Junto al Festival Internacional, Edimburgo acogerá durante agosto el Festival Fringe desde este viernes y otros grandes certámenes culturales que convierten cada verano a la capital escocesa en uno de los principales centros mundiales de las artes escénicas.