Fiscalía europea investiga posible fraude aduanero en importaciones de gelatina de Brasil

Las pesquisas de la llamada operación 'Oso de Gominola' revelan que una filial afincada en el área metropolitana de São Paulo (sur de Brasil) facturaba colágeno a su matriz germana a precios bastante inferiores a los reales.
Posteriormente, la empresa brasileña emitía notas de débito adicionales sin declararlas a las autoridades aduaneras comunitarias obligatorias.
Esta maniobra mercantil ocasionó pérdidas estimadas en 285.000 euros en aranceles entre 2021 y 2023 durante la elaboración de gominolas o fármacos, según la Fiscalía.
Para esclarecer los hechos, la Fiscalía Europea contó con la cooperación internacional de la Receita Federal, la Policía Federal y el Ministerio Público Federal del propio Estado brasileño.
De forma paralela, agentes alemanes de la Oficina de Investigación Aduanera de Stuttgart (sur de Alemania) inspeccionaron la sede principal, un centro logístico y varias viviendas en Alemania, mientras la Policía Judicial belga intervenía en la provincia de Brabante Flamenco (centro de Bélgica) para incautar numerosa documentación, pruebas electrónicas y material telefónico.
Las autoridades recordaron que todos los sospechosos mantienen su presunción de inocencia mientras la Fiscalía Europea continúa con la instrucción judicial en este posible delito de carácter transnacional.