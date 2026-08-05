Hasina reaparece en directo tras su exilio e insiste en regresar a Bangladés en diciembre

Sin señal de vídeo y solo a través de un canal de audio, la exmandataria inició su alocución con la voz al borde del llanto antes de endurecer su discurso contra las autoridades interinas de Daca.

"He decidido regresar. Diciembre es nuestro mes de la victoria, así que quiero volver en diciembre. Sé que puedo enfrentarme a cualquier cosa, pero Bangladés necesita reconciliación", afirmó en la comparecencia, retransmitida desde el Club de Corresponsales Extranjeros del Sur de Asia (FCC), en Nueva Delhi.

La operación de regreso se organiza al margen del actual Ejecutivo bangladesí, según confirmó desde Estados Unidos su hijo, Sajeeb Wazed. "No estamos en comunicación con el Gobierno actual en absoluto. Ella va a hacer esto independientemente de lo que quiera el Gobierno de Bangladés", dijo.

Cuestionada sobre si planea entregarse tras ser condenada a la pena capital por el Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés por la represión de las protestas de 2024, Hasina calificó el fallo de "juicio farsa".

"Ahora, lo que el Gobierno haga es asunto suyo. He decidido ir e iré", insistió la ex primera ministra a los periodistas.

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La retransmisión en directo desde territorio indio,reabrió la brecha diplomática entre Nueva Delhi y Daca.

Mientras el Gobierno indio se desmarcó el martes de la convocatoria asegurando que se trataba de un acto organizado por un club privado, el Ejecutivo de Bangladés advirtió de que la emisión viola una orden judicial que prohíbe dar cobertura a prófugos de la justicia.

Hasina fue condenada a muerte en ausencia en noviembre por el Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés, un órgano doméstico, por su responsabilidad en la represión de las protestas de 2024, que causó unos 1.400 muertos según la ONU.

El fallo judicial afectó también a varios altos cargos de su Gobierno y líderes de su partido, la Liga Awami.

Desde su huida de Daca, el paradero exacto y el aspecto actual de Hasina permanecen bajo un estricto secretismo. Sin imágenes públicas desde su llegada al exilio ni apariciones en vídeo, su presencia pública se ha limitado a grabaciones de audio y al directo sin cámara de este miércoles, manteniendo en el misterio la vida cotidiana y el estado físico de la mujer que gobernó Bangladés con mano de hierro durante quince años.