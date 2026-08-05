Hombre de Florida se declara culpable de amenazar con ejecutar a Marco Rubio y Kristi Noem

Jon Christopher Enriquez, de 47 años y residente de Miami, se declaró culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida de publicar amenazas de muerte el 27 de mayo pasado en X contra Rubio y Noem, actual enviada espacial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, con mensajes que incluían la hora de su "ejecución".

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, justificó los cargos al argumentar que "amenazar con ejecutar a funcionarios públicos no es libertad de expresión, es un delito federal".

"@SecRubio @StateDept Silencio. Antes de que empiece a pensar que Estados Unidos es dueño de Cuba y empiece a decir basura y a llamar a Cuba un fracaso, el Tribunal Penal de las Fuerzas Armadas va a comenzar una investigación sobre usted como un fracaso para su nación", rezaba el primer mensaje, según un documento judicial.

"Rubio, Noem... Han sido declarados culpables según el Título 18 del Código de EE.UU., Sección 2384: Conspiración Sediciosa. Ambos serán ejecutados a las 16:30. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos", prosiguió.

Después, en un segundo mensaje, el residente de Florida escribió: "@SecRubio Supongo que la única forma de que cierres la boca es a través de la MUERTE".

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Y en el último, Enriquez sostuvo que "Rubio y Noem van a ser ejecutados a las 16:00", y mencionó en la publicación al canal Telemundo para que estuviese pendiente del supuesto plan.

El DOJ expuso en un comunicado que el hombre se declaró culpable de tres cargos de "transmisión de amenazas a través de comunicaciones interestatales", por lo que enfrenta una pena máxima de cinco años en una prisión federal por cada cargo, lo que sumaría 15 en total.

Un juez federal de distrito aún debe determinar la condena definitiva, explicó la dependencia.