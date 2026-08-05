Investigadores documentan por primera vez en Ecuador el género de gorgojos 'Cydianerus'

La investigación fue realizada por Pablo Padrón y Adriana Argoti, de la Universidad del Azuay, el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) y la Fundación Reserva Tesoro Escondido.

El estudio fue desarrollado mediante trabajo de campo, revisión de colecciones científicas y el análisis de observaciones de ciencia ciudadana registradas en la plataforma iNaturalist, una combinación de fuentes que "permitió reconstruir con mayor precisión la distribución de la especie y evidenciar su notable capacidad de adaptación a diferentes ambientes", señaló el Inabio en un comunicado.

Uno de los aportes más relevantes de la investigación es la primera descripción de la anatomía externa del macho de 'Cydianerus ornatus'.

De acuerdo al Inabio, los científicos identificaron diferencias entre machos y hembras en tamaño, coloración y forma del rostro, información clave para futuras investigaciones taxonómicas y evolutivas del grupo.

Durante el trabajo de campo, los investigadores observaron una pareja de estos gorgojos en cópula sobre una hoja de cacao en una reserva de la Fundación para la Conservación de los Andes Tropicales, en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

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Aunque los autores aclararon que aún no puede confirmarse que el cacao sea una planta hospedante de la especie.

La investigación también resalta el papel fundamental que desempeñan las reservas privadas en la conservación de la biodiversidad.

De acuerdo con los autores, dos tercios de los registros confirmados de esta especie en Ecuador provienen de áreas protegidas administradas por organizaciones de conservación, lo que para ellos demuestra la importancia de estos espacios para descubrir y proteger especies poco conocidas.

Para los investigadores, el hallazgo evidencia cuánto queda aún por descubrir sobre la diversidad de insectos en Ecuador, por lo que consideraron indispensable incrementar los esfuerzos de exploración para conservar el patrimonio natural del país.