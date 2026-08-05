Israel añadirá 2.300 viviendas al asentamiento de Gilo, en Jerusalén Este ocupado

Un análisis de esta organización revela que esta expansión de la colonia llega hasta el límite de la carretera 60, con lo que desconecta territorialmente aún más Jerusalén Este del sur de Cisjordania, al ser la vía que conecta la ciudad santa con Belén.

"Junto con otros proyectos de asentamientos que avanzan en el sur de Jerusalén Este, desconecta aún más Jerusalén Este de la zona de Belén y profundiza el control israelí sobre una de las áreas más estratégicamente sensibles de la ciudad", detalla el investigador de Ir Amim, Aviv Tatarsky.

El Comité de Planificación y Construcción del Distrito de Jerusalén aprobó este plan el 28 de julio y las viviendas ocuparán una extensión de cerca de 20 hectáreas, incluyendo unas tres de tierras palestinas confiscadas en virtud de la Ley de Propiedad de Ausentes de Israel, según el análisis de la organización.

Junto con la construcción en curso de los asentamientos de Givat Hamatos y la expansión prevista de Har Homa, el proyecto representa otro paso significativo hacia la completa separación territorial de Jerusalén Este del sur de Cisjordania.

El área de construcción planificada también incluye extensos olivares centenarios en terrenos privados palestinos, dice Ir Amim, que advierte que podrían ser arrancados una vez que el proyecto avance.

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El pasado 14 de julio, el gabinete de seguridad israelí aprobó un presupuesto de 1.300 millones de séqueles (375 millones de euros) para la construcción de 34 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada, según anunció el ministro de Finanzas, el ultrarechista y colono, Bezalel Smotrich, quien desde que comenzó su gestión ha aprobado más de 100 colonias a un ritmo sin precedentes.