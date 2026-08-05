Jair Bolsonaro pide autorización para recibir la visita de sus hijos en el Día del Padre

El pedido abarca al senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro, así como a sus hermanos Carlos y Renan.

De los otros dos hijos del exmandatario (2019-2022), Eduardo permanece desde el año pasado en Estados Unidos, donde se dice "exiliado" por supuesta persecución política, mientras que la menor, Laura, fruto de su matrimonio con la ex primera dama Michelle, convive con él en la residencia donde cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado.

Según el texto presentado por sus abogados, el requerimiento ostenta un carácter "estrictamente humanitario y familiar" y apela a la importancia de la fecha en el calendario brasileño, que se celebra anualmente el segundo domingo de agosto.

La defensa argumentó que el encuentro, aun si es breve y bajo los controles que determine el juez instructor Alexandre de Moraes, permitirá "preservar los vínculos familiares" y la "convivencia entre padre e hijos" sin comprometer el cumplimiento de la pena ni de las medidas cautelares.

Por ello, dejó la duración y los términos específicos de la visita a total criterio del magistrado.

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En este sentido, señalaron que el pedido se encuentra en consonancia con "la dimensión humanitaria que orienta la ejecución penal".

El líder ultraderechista, condenado el 11 de septiembre de 2025 a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, cumple la pena en su casa de Brasilia por motivos de salud, pero bajo una serie de restricciones.

Una de ellas es la prohibición de utilizar las redes sociales directa o indirectamente, es decir, a través de una tercera persona.

Sin embargo, hace unas semanas, su primogénito Flávio, segundo en las encuestas con vistas a las elecciones presidenciales de octubre, justo por detrás de Lula, leyó una carta de su padre en una transmisión en directo por sus redes sociales.

En la misiva, escrita de su puño y letra, el ex jefe de Estado (2019-2022) reafirmó su apoyo a la candidatura de su hijo mayor.

De Moraes interpretó este acto como una violación a las medidas cautelares, por lo que prohibió todas las visitas regulares por 30 días, salvo abogados y médicos, así como las visitas de Flávio a su padre, durante un plazo de 90 días.