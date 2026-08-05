La actividad del volcán de Fuego en Guatemala se reduce en las últimas horas

La entidad científica puntualizó en su informe más reciente que se espera que la actividad eruptiva siga descendiendo "gradualmente en las siguiente horas" hasta que el coloso retorne a la normalidad, aunque recalcó que existe una inminente amenaza de lahares por el paso de una onda tropical que generará lluvias en la región.

Por su parte, la portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Valeria Urizar, dijo este miércoles que las alertas en los departamentos (provincia) de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, situados en la zona de influencia del volcán, se mantienen vigentes.

Urizar aseguró a los periodistas que algunas de las casi 1.700 personas evacuadas han regresado de forma voluntaria a sus hogares.

La erupción del volcán empezó el pasado 2 de agosto y dejó a aproximadamente 29.000 personas afectadas en 18 comunidades que habitan las faldas del coloso y sus alrededores, quienes sufrieron la caída de ceniza en sus hogares.

Según las autoridades, casi 1.700 personas fueron evacuadas debido a los riesgos asociados a las fuertes explosiones que registró el volcán, que no dejaron víctimas ni daños materiales hasta el momento.

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La última erupción significativa del coloso se registró el 9 de marzo de 2025, y la más mortal fue el 3 de junio de 2018 con saldo de 202 muertos y al menos 229 desaparecidos, además de miles de dólares en pérdidas materiales. EFE.