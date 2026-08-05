La agencia de adquisiciones de OTAN mejorará controles tras irregularidades de 2025

La NSPA, con sede en Luxemburgo y encargada de la adquisición de material militar para los países de la OTAN, afirma en su anuario de 2025 que logró "un importante avance en sus esfuerzos contra el fraude y la corrupción gracias a las diversas operaciones policiales llevadas a cabo por los aliados, que se pusieron en marcha a raíz de la capacidad de investigación interna de la agencia".

Agregó que, ante el importante aumento de las adquisiciones de defensa que la NSPA gestiona actualmente y la mayor responsabilidad asociada a la protección de los intereses de los países, la agencia "impulsará de forma decidida varias iniciativas destinadas a sensibilizar al personal, mejorar los mecanismos de detección y, en última instancia, disuadir a los actores malintencionados y/o hostiles".

Desde que se destapó el año pasado la investigación sobre presuntas irregularidades en esta agencia de la organización transatlántica, la OTAN viene insistiendo en que no tiene "tolerancia para el fraude o la corrupción".

Medios como el diario belga Le Soir o la plataforma Follow the Money informaron en 2025 sobre supuestos casos de corrupción o fraude en el seno de la NSPA, encargada de adquirir, operar y mantener sistemas de armas, suministro de combustible, servicios portuarios, logística aeroportuaria, transporte aéreo o servicios médicos y de ‘catering’.

Presuntamente se compartió información privilegiada sobre licitaciones de la NSPA con proveedores de armas y municiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibió en mayo del año pasado una solicitud del fiscal federal belga para levantar la inmunidad funcional de tres miembros del personal de la NSPA, algo que hizo ese mismo día.

Además, el secretario general y la dirección de la NSPA iniciaron un grupo de trabajo de investigación conjunto entre la sede de la OTAN y el personal de la NSPA para incrementar la capacidad de investigar cualquier potencial fraude y corrupción por parte de personal de la agencia o contratistas.

Por su parte, también en mayo de 2025 la Fiscalía de Luxemburgo informó de varios registros en el marco de una operación para resolver un caso que implicaba a funcionarios activos y retirados de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones.

Por otra parte, la directora general de la NSPA, Stacy A. Cummings, que dejará el cargo este verano, explicó que en 2025 la facturación anual de la agencia alcanzó aproximadamente los 10.000 millones de euros, unos resultados que, aseguró, superaron en un 57 % las previsiones de sus clientes.

Afirmó que el valor máximo total de los acuerdos marco con la industria alcanzó también un nuevo récord al llegar a los 70.000 millones de euros durante 2025, lo cual equivale a "miles de millones de euros en capacidad de la industria de defensa dispuestos" para que los aliados realicen pedidos en ámbitos críticos como la munición, los sistemas no tripulados, las comunicaciones por satélite o la logística.

Además, apuntó que, a finales de año, la NSPA gestionaba 44 asociaciones de apoyo en ámbitos desde la aviación hasta la munición, pasando por el ciberespacio o la logística.