La agencia húngara de noticias MTI denuncia la censura de la que fue objeto bajo Orbán

La nueva dirección de los medios públicos de Hungría (MTVA) publicó este miércoles solo una pequeña parte (15 páginas) del documento, que contiene correspondencias, mensajes e instrucciones fechadas entre 2015 y 2026, y prometió investigar todos los casos.

“Era completamente habitual que las noticias desfavorables para el gobierno de Orbán o que presentaban de alguna manera negativa a políticos cercanos al primer ministro, se mutilaran o directamente se prohibía su difusión”, afirma los autores del documento, un grupo autodenominado ‘Pro Domo’.

El informe recoge, entre otros, mensajes directos de Bertalan Havasi, que fue el jefe de prensa de Orbán, o del Centro de Información Gubernamental dirigido por el exministro de Presidencia del Gobierno, Antal Rogán.

“Hola, ¿podríais hacer una nota de MTI sobre este tema, citándome a mí?”, escribió Havasi a la dirección de la agencia, en relación al reconocimiento de las posturas contra el antisemitismo de Orbán por parte de Israel.

En otras ocasiones los funcionarios del ministerio de Exteriores instruían, en mensajes de chat, cómo debía tratar el corresponsal de la agencia en Moscú el encuentro del entonces jefe de la diplomacia húngara, Péter Szijjártó, con su homólogo ruso, Serguei Lavrov.

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El Gobierno del partido de Orbán, Fidesz, que ejerció el poder durante 16 años consecutivos hasta el pasado mayo, tras perder las elecciones legislativas de abril, era el mejor aliado comunitario de Moscú.

Otros temas sensibles para el Ejecutivo eran los relacionados con la corrupción, la guerra de Ucrania o las controversias en torno a las vacunas anticovid rusas Sputnik-V, así como las críticas de otros políticos europeos al régimen de Orbán.

También existían ‘listas negras’ de organizaciones o medios que estaba prohibido citar, entre otros el diario alemán Die Welt u organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional (AI).

El documento concluye que el trabajo diario de la MTI “no se basaba en criterios profesionales”, sino que servía a los “intereses de propaganda” del Gobierno.

Orbán, que gobernó el país entre 2010 y 2026, centralizó la prensa y el control sobre los medios con una ley criticada dentro y fuera del país.

La apodada ‘Ley mordaza’ puso bajo control estatal a los medios públicos y creó el polémico Consejo de Medios que, integrado por personas leales al primer ministro, controlaba el funcionamiento de la prensa.

El nuevo jefe del Gobierno húngaro, el conservador Péter Magyar, clausuró hace un mes el servicio informativo de los medios públicos por considerar que éstos funcionaban como un “instrumento de propaganda” y para permitir una reforma legal del sector.

Havasi rechazó las acusaciones publicadas, mientras que Beatrix Siklósi, exdirectora de la radio pública, Kossuth, tildó el informe de “una traición”.

MTI fue fundada en 1880, en 2015 se integró al conglomerado de medios públicos y el gobierno de Magyar ha prometido devolverle la independencia editorial.