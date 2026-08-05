La diócesis peruana de Chiclayo celebra el reencuentro con León XIV, su antiguo obispo

"Durante su permanencia en Chiclayo, el papa León XIV visitará diversos lugares de especial significado para la vida de nuestra iglesia particular, entre ellos la Catedral de Chiclayo, el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogroviejo (USAT), Zaña y la provincia de Santa Cruz (en la región de Cajamarca)", indicó la Diócesis en un comunicado.

Además, detalló que los principales encuentros y celebraciones previstos para su visita se realizarán en las pampas del Parque Industrial de Reque, en las afuera de Chiclayo, de unos 700.000 habitantes.

Agregó que en Chiclayo, León XIV se reencontrará con la Iglesia particular "que acompañó durante sus años de servicio pastoral y con la que mantiene un vínculo especial". De hecho, tras ser nombrado papa saludó en español a esta diócesis desde el balcón de El Vaticano.

"Este encuentro representará un momento de gran significado para toda la comunidad eclesial y para el pueblo lambayecano, que recibirá al sucesor de Pedro con fe, esperanza y espíritu de unidad", sostuvo el obispado.

Además, señaló que la visita del papa a Chiclayo y a Perú constituye, ante todo, "un acontecimiento pastoral y espiritual de gran trascendencia para nuestra comunidad" y su llegada "invita a renovar la esperanza y profundizar en nuestra misión, fortaleciendo el compromiso evangelizador y el servicio a nuestra sociedad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En este sentido, la visita del Santo Padre nos impulsa a acogerlo con alegría y responsabilidad, y a mostrar al país y al mundo una región, que desde su riqueza cultural y su identidad, está llamada también a ser testimonio de fraternidad hospitalidad y esperanza", agregó.

Por otro lado, la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, expresó en medios locales que desde hace varios meses la municipalidad trabaja para acondicionar la ciudad con miras a la visita, pero indicó que uno de los principales desafíos continúa siendo la reparación de calles afectadas por roturas de tuberías de agua y alcantarillado.

En ese contexto, expresó que espera que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, destine recursos adicionales para fortalecer las obras de infraestructura que requiere la ciudad antes de la llegada del pontífice.