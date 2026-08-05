La inversión en México se eleva un 1,1 % en mayo y mantiene tendencia al alza

Este dato del quinto mes de 2026 fue resultado del aumento anual del 2,7 % en la construcción y pese a una caída del 0,7 % en la maquinaria y equipo, detalló el instituto autónomo con base en cifras originales.

La inversión privada se contrajo un 1,3 % interanual, pero la pública se disparó un 19,7 %.

Por otro lado, la inversión cayó un 2,4 % en mayo frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

Esto ocurrió por la caída mensual del 2,4 % en la construcción, pero gracias al avance del 1,5 % en la maquinaria y equipo.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que pasa por una etapa de recuperación, después de que se conociese según datos oficiales divulgados en julio que registró un avance de 1,5 % del PIB de México en el segundo trimestre de 2026 y un aumento anual del 1,2 %

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La inversión fija bruta de México cayó un 6,7 % en 2025, después de haber crecido el 3,4 % en 2024 y de haberse disparado el 19,7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas ('nearshoring', en la jerga).

Además, subió el 6 % en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia, que provocó una contracción del 18,2 % en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año.