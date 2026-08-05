La visita de León XIV a Argentina será la primera de un papa en casi 40 años

La última vez que un papa pisó suelo argentino fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió diez ciudades argentinas y nueve provincias.

El mismo pontífice también había visitado Argentina en 1982 durante los últimos días de la guerra de las Malvinas que enfrentó a ese país con Reino Unido.

La llegada de León XIV es parte de una gira por Latinoamérica que también incluirá Uruguay y Perú, según informó este miércoles el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

Será también la primera visita de un Papa a América Latina desde 2019, cuando Francisco fue a Panamá.

El presidente argentino, Javier Milei, calificó de "histórica" la visita de León XIV, mientras que el canciller Pablo Quirno consideró que el anuncio realizado este miércoles marca un "día de enorme alegría".

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Tras la elección de Robert Prevost como sucesor de Francisco el 8 de mayo de 2025, Milei le felicitó y expresó que esperaba que el nuevo pontífice defendiera la vida, la libertad y la propiedad privada.

Casi un mes después, el 7 de junio de 2025, Milei -quien tiene a Donald Trump y a Benjamín Netanyahu como sus principales aliados en política exterior- visitó a León XIV en el Vaticano.

Francisco y León XIV tuvieron relación desde que eran, respectivamente, Jorge Bergoglio y Robert Prevost. Su primer encuentro fue en Buenos Aires en 2004, durante el Congreso Agustiniano de Teología.

El 9 de marzo de 2013, apenas cuatro días antes de la elección de Bergoglio como papa, Prevost participó en Argentina en la misa de ordenación de Alberto Bochatey -miembro de la orden de San Agustín- como obispo auxiliar de la ciudad de La Plata.

"En los tiempos en que yo era prior general de los agustinos, varias veces, durante las visitas a mis hermanos en Argentina, cuando él era todavía cardenal, tuve ocasión de conocerle y hablar con él, informalmente y sobre asuntos más institucionales", recordó Prevost en una entrevista con Vatican News el 22 de abril de 2025, un día después de la muerte de Francisco.

La relación entre Prevost y Bergoglio se intensificó después de que el argentino fuera elegido como el primer papa latinoamericano, quien, paradójicamente, nunca regresó a su país de nacimiento, lo que magnifica el significado de la visita de noviembre próximo.

Tras el cónclave, Francisco celebró su primera misa pública el 13 de marzo de 2013 en la parroquia de Santa Ana del Vaticano, confiada a los agustinos, y en esa ocasión Prevost se reencontró con Bergoglio.

"Me pregunté si se habría acordado de mí y cuando llegó y entró en la sacristía, al verme, me reconoció inmediatamente y empezamos a hablar", recordó Prevost en aquella entrevista.

El 3 de noviembre de 2014, Francisco nombró a Prevost como administrador apostólico de la diócesis peruana de Chiclayo.

Prevost, que en agosto de 2015 había obtenido la nacionalidad peruana tras muchos años de sacerdocio en el país andino, fue nombrado por Francisco obispo de Chiclayo el 26 de septiembre de 2015.

En 2018, se vieron en Perú, durante la visita apostólica del papa.

El 13 de julio de 2019 Francisco nombró a Prevost miembro de la Congregación para el Clero; el 15 de abril de 2020, administrador apostólico de la diócesis peruana de Callao; y el 21 de noviembre, miembro de la Congregación para los Obispos.

El 30 de enero de 2023, Francisco lo convocó a Roma como prefecto del Dicasterio para los Obispos y lo convirtió en presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, elevándolo al rango de arzobispo.

En el consistorio del 30 de septiembre de ese mismo año, Francisco lo nombró cardenal.

"Hasta el final, quiso darlo todo a su ministerio, a su trabajo, a su servicio en la Iglesia", dijo Prevost sobre Francisco.

Durante su visita a las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján, León llevará consigo algo del propio Francisco, su viejo conocido que no pisó su país natal como papa.