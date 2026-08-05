Las condiciones en Canadá crean una "situación explosiva" para los incendios forestales

El director de operaciones del Servicio de Incendios Forestales de la provincia de Columbia Británica Cliff Chapman declaró a la radiotelevisión pública canadiense, CBC, que nunca antes habían experimentado "el comportamiento y el crecimiento" de los incendios que están activos en el territorio.

"Es una situación explosiva y extremadamente peligrosa", añadió Chapman.

Se espera que la situación en la Columbia Británica, situada en la costa del Pacífico canadiense, empeore en las próximas horas tras el retorno de elevadas temperaturas y condiciones más secas de las que se han vivido en los últimos días.

Los expertos han advertido que en partes de la provincia las temperaturas se aproximarán a los 40 grados y es posible que se produzcan tormentas secas capaces de generar rayos sin precipitaciones.

Los datos de hoy señalan que en Columbia Británica están activos 118 incendios forestales y que unas 8.000 personas en la provincia han recibido órdenes de evacuación. Otras 7.100 están bajo alertas de evacuación y están listas para abandonar sus hogares si la situación empeora.

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A nivel nacional, este miércoles están activos en todo Canadá 696 incendios forestales, de los que solo 91 están bajo control y 42 están siendo contenidos.

Este año, el país norteamericano ha experimentado hasta la fecha 4.483 incendios forestales que han quemado 3,9 millones de hectáreas de terreno.

En 2025, la superficie quemada por las llamas ascendió a unos nueve millones de hectáreas.

Canadá sufrió su peor temporada de incendios forestales en 2023, con 18,5 millones de hectáreas quemadas, más del doble que el anterior récord, registrado en 1995, cuando ardieron alrededor de 7,5 millones de hectáreas.