Las lluvias e inundaciones en la India causan al menos 115 muertos en los últimos días

Assam, uno de los estados más afectados, al noroeste del país, contabiliza ya al menos 89 víctimas mortales desde el inicio del temporal y más de 12.000 evacuados, indicó este miércoles la Autoridad de Gestión de Desastres del Estado (ASDMA).

En las últimas 24 horas, diez distritos y más de 365 localidades se han visto anegadas por el agua, afectando directamente a 122.000 personas y destruyendo más de 15.300 hectáreas de cultivos, añadió el organismo, que aseguró que las autoridades ya han desplegado refugios temporales.

En el sur del subcontinente, en el estado de Kerala, al menos 26 personas han muerto y otras 11 han resultado heridas por emergencias vinculadas a las lluvias desde el inicio del monzón, confirmó este miércoles el jefe de Gobierno, V. D. Satheesan.

"Debido a los desastres relacionados con las lluvias, actualmente funcionan 462 campamentos de socorro en todo el estado, que dan cobijo a 27.048 personas (...) Se han registrado 26 fallecimientos en el estado a causa de las lluvias. Once personas resultaron heridas y cuatro están desaparecidas", informó Satheesan.

El estado sureño afronta uno de los escenarios más críticos por las fuertes riadas y deslizamientos de tierra que han paralizado desde julio la región, donde ya hay más de 27.000 personas evacuadas de sus hogares, señaló el Gobierno regional.

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En el norte del país, el territorio de Jammu y Cachemira ha registrado riadas relámpago e inundaciones súbitas provocadas, y en el este, en el estado de Jharkhand, al menos 12 personas han muerto por caída de rayos, según las autoridades.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) advirtió de que las intensas precipitaciones continuarán afectando gran parte del territorio nacional durante los próximos días y han emitido nuevas alertas por lluvias extremadamente fuertes en estados del noreste y fuertes en los estados del sur.