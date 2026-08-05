Marruecos procesa a 34 personas, entre ellos cinco menores, tras con la crisis con Ceuta

El presidente de la sección de AMDH de Tetuán, Achraf Maimoun, indicó este miércoles que los cinco menores han sido detenidos por actos de violencia y vandalismo y trasladados a un centro de protección de la infancia en las afueras de Rabat.

El resto de detenidos están acusados de delitos de rebelión, uso de armas, violencia contra la policía y daños a bienes públicos, así como de organizar cruces irregulares por la frontera entre Fnideq (Castillejos) y Ceuta y de "participar en el transporte de pasajeros sin autorización y facilitar la salida clandestina de extranjeros por lugares no habilitados".

Marruecos llevó también a 52 personas a los tribunales de la ciudad de Nador (norte) por los incidentes registrados durante la crisis, según la misma Asociación de Derechos Humanos de Marruecos (AMDH).

La huelga que desde hace semanas mantienen los abogados en Marruecos complica el seguimiento de los procesos relacionados con esta crisis.

Las autoridades marroquíes no han proporcionado información oficial sobre el número de detenidos por delitos vinculados con estos incidentes.

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La crisis estalló el jueves, cuando más de 70.000 personas, según estimaciones oficiales, cruzaron de forma irregular desde Fnideq (Castillejos) hacia la ciudad autónoma española.

El caos creado en el mar ha provocado la muerte de al menos 141 personas según la ONG Caminando Fronteras. Las autoridades ceutíes han confirmado la recuperación de 75 cadáveres en el lado español mientras que Marruecos habla de 11 víctimas en su territorio.