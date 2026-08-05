Más de 600 cuerpos exhumados de fosas comunes en el antiguo mausoleo de Franco

El Valle de Cuelgamuros, conocido antiguamente como el Valle de los Caídos, es la mayor fosa común de España, con más de 33.000 cuerpos traídos de distintos puntos del país tras la Guerra Civil española (1936-1939), e incluye una basílica en cuya construcción participaron alrededor de 20.000 presos políticos de la dictadura franquista.

En declaraciones a EFE, el forense que lidera estos trabajos, Francisco Etxeberria, hace balance de las labores que siguen en marcha en este enclave próximo a Madrid, que fue lugar de enterramiento de Franco desde su muerte en 1975 hasta 2019, cuando fue exhumado por orden del Gobierno de Pedro Sánchez.

Las exhumaciones actuales se centran en las peticiones que el Gobierno recibió de alrededor de 220 familias interesadas en recuperar los restos de sus seres queridos.

"Considero que estamos casi por encima de lo que estaba previsto, porque pensábamos que el tema iba a ser casi un imposible", comenta Etxeberria, que aclara que solo pueden buscar las cajas con restos reclamados por familiares.

Ahora asegura que hay "serias expectativas" de aumentar el número de identificados porque están pendientes de los análisis genéticos de decenas de cuerpos.

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El equipo que trabaja habitualmente dentro del Valle de Cuelgamuros está compuesto por seis personas entre forenses, arqueólogos y antropólogos, y fuera cuentan con el apoyo de otros expertos, como historiadores y genetistas.

Los trabajos de exhumación son muy complicados, empezando por la propia localización de restos, ya que están guardados en cajas apiladas en criptas tras las ocho capillas de la basílica, algunas de ellas con cinco alturas.

"La obligación es buscar (los cuerpos), pero que los encontremos es otra cosa", señala Etxeberria, quien espera que los trabajos no se interrumpan aunque en el futuro hubiera un cambio de Gobierno.

Uno de los mayores obstáculos han sido los recursos judiciales interpuestos contra las exhumaciones, que han llegado a paralizar los trabajos durante meses e impidieron al equipo hacer búsquedas a lo largo de todo el año 2024.

"Estas interrupciones desconciertan y desaniman", reconoce Etxeberria, que señala no obstante que todos los recursos se han resuelto finalmente de forma favorable para el Gobierno.

El forense especializado en antropología, que es uno de los mayores expertos del mundo en su materia, comprende que tal vez para los familiares el ritmo de trabajo sea lento, pero defiende la necesidad de ir despacio y con una metodología muy clara y controlada : "Como introduzcamos algo de desorden, sería una catástrofe".

Las exhumaciones coinciden con los trabajos previos a las obras de resignificación del Valle de Cuelgamuros, previstas en la ley de memoria democrática y para las que ya se eligió un proyecto ganador tras un concurso internacional de ideas convocado por el Gobierno.

El objetivo es explicar a los ciudadanos el contexto histórico que rodea la construcción de este monumento franquista, para lo que se construirá un museo interactivo.