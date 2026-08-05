Once condenados en Marruecos con penas de hasta seis meses por cruce masivo a Ceuta

De acuerdo con datos del portal de Tribunales del ministerio, a los que tuvo acceso EFE, nueve detenidos han sido condenados a penas de cinco y seis meses por "facilitar la salida clandestina de marroquíes y/o extranjeros por lugares distintos a los pasos fronterizos habilitados para ello", transportar pasajeros sin autorización o superar el número de pasajeros autorizado en un vehículo de transporte público.

Otras dos personas fueron condenadas por instar a cometer un delito mediante el uso de medios electrónicos.

Además, 20 personas están procesadas y a la espera de condena por desobediencia, uso de armas, agresión a funcionarios públicos, vandalismo y daños a propiedades destinadas al uso público.

Todos fueron condenados o procesados ante el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán, en el norte de Marruecos, en los días posteriores al cruce masivo de personas, durante el cual se registraron graves incidentes violentos con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

El presidente de la sección de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en Tetuán, Achraf Maimoun, indicó a EFE este miércoles que entre los procesados se encuentran cinco menores detenidos por actos de violencia y vandalismo, que fueron trasladados a un centro de protección de la infancia en las afueras de Rabat.

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La huelga que desde hace semanas mantienen los abogados en Marruecos complica el seguimiento de los procesos judiciales relacionados con esta crisis.

La crisis estalló el jueves pasado, cuando más de 70.000 personas, según estimaciones oficiales, intentaron cruzar de forma irregular desde Fnideq (Castillejos, Marruecos) hacia la fronteriza ciudad autónoma española de Ceuta.

El caos registrado en el mar provocó la muerte de al menos 141 personas, según la ONG Caminando Fronteras.

Las autoridades ceutíes han confirmado la recuperación de 75 cadáveres en el lado español, mientras que Marruecos informa de 11 víctimas mortales en su territorio.