Ordenan prisión preventiva para un alcalde ecuatoriano por un caso de presunto peculado

El Ministerio Público indicó este miércoles que la justicia ordenó la misma medidas para los otros dos procesados y dispuso la orden cautelar de prohibición de enajenar bienes por un monto de 16.515 dólares para cada uno.

Explicó que la investigación se relaciona con la organización de un concierto internacional por los 33 años de municipalización de El Tambo, para el cual se emitieron 3.200 boletos.

"Según el informe de la Contraloría, existe un perjuicio económico de 49.545 dólares" para el municipio, indicó el Ministerio Público.

El martes, la Fiscalía afirmó que se realizaron registros en las oficinas de la Alcaldía de El Tambo, perteneciente a la provincia andina de Cañar (sur), y en una vivienda del municipio de Azogues, capital de la provincia.

Durante la operación se incautaron documentos que, de acuerdo al Ministerio Público, "estarían relacionados con la investigación", además de computadoras y teléfonos móviles.

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Castillo se convirtió en el sexto alcalde en funciones que es detenido por casos de presunta corrupción en el último año, entre los que está también el de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales opositores al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Alvarez fue sentenciado el pasado lunes a tres años de cárcel por no tener en el tobillo el grillete electrónico que un juez le ordenó llevar en el marco de una investigación fiscal ligada a su negocio familiar de distribución de combustible, una decisión que su defensa ha catalogado como "desproporcionada" y parte de un supuesto "ensañamiento institucional".

La detención de Castillo ocurrió a tres meses de las elecciones del 29 de noviembre, en las que los ecuatorianos designarán alcaldes, prefectos y otras autoridades locales, en medio del inicio del periodo de inscripción de candidaturas.