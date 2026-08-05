Organizaciones de infancia piden a España proteger a niños que están en la calle en Ceuta

En sendas cartas dirigidas al presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, y a varios ministros, organizaciones como Plataforma de Infancia, Fundación Raíces o Asociación Exmenas muestran su preocupación por la situación de las personas que permanecen en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y de la playa de la ciudad de Ceuta, entre las que puede haber niños y adolescentes aún no identificados y otras personas vulnerables.

El pasado 30 de julio, decenas de miles de personas, 72.000 según el Gobierno español, cruzaron a nado desde Marruecos a Ceuta, aunque según fuentes oficiales 70.000 ya regresaron a ese país. Entre estas miles de personas, había menores y cientos de ellos deambulan aún por la ciudad española en el norte de África.

Además, las ONG piden que se garantice de forma inmediata el acceso a agua, alimentos, atención sanitaria y el resto de la asistencia humanitaria y muestran especial preocupación por la situación de vulnerabilidad de las niñas que se encuentran en situación de calle sin recibir protección.

Las organizaciones recuerdan que todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos con independencia de su nacionalidad, situación administrativa o forma de llegada a España, de acuerdo con el ordenamiento jurídico español y la Convención de los Derechos del Niño.

Las organizaciones recuerdan que expulsar a niñas y niños de manera automática en contra de su voluntad es contrario al ordenamiento jurídico español y que cualquier decisión debe adoptarse tras escucharlos, valorar su situación individual y determinar cuál es la solución que mejor responde a su interés superior.

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Las entidades subrayan que es fundamental identificar a todas las niñas y niños para poder localizar a sus familias y, si finalmente se procede a su repatriación porque ese es su interés superior, que en ningún caso consista en la mera entrega a las autoridades marroquíes.

Los jóvenes en situación de desamparo deben ser inscritos en el Registro Menores Extranjeros No Acompañados y automáticamente tutelados, declaran las ONG.