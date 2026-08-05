Países islámicos impulsan iniciativa para movilizar al mundo ante "ilegalidades" de Israel

Este fue el resultado de la Reunión Ministerial en Apoyo de Jerusalén y sus Lugares Sagrados, celebrada en Amán y que reunió a los jefes de la diplomacia y representantes de Jordania, Túnez, Argelia, Irak, Catar, Arabia Saudí, Somalia, Palestina, Egipto, Marruecos, Indonesia, Pakistán y Turquía, además de la Liga Árabe.

La cita fue convocada por Jordania tras las crecientes entradas masivas de colonos israelíes y dirigentes de la derecha extremista judía en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, que cobija la mezquita de Al Aqsa y la Cúpula de la Roca, y cuya custodia y protección recae sobre la monarquía hachemita.

Estas prácticas "cada vez más graves e ilegales" se suceden periódicamente pese a las condenas de Jordania y del resto del mundo musulmán, unas denuncias que son desoídas por las autoridades israelíes y que constituyen una "provocación", según estos países.

Por este motivo, la declaración final urge lanzar una iniciativa que fuerce a la comunidad internacional a "obligar a Israel, como potencia ocupante, a respetar el 'statu quo' histórico y legal en Jerusalén y sus lugares sagrados", mientras que instó al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar "medidas inmediatas" contra el Estado judío.

"Estas acciones se intensifican en el contexto de una política israelí sistemática para afianzar la ocupación de Jerusalén y todo el territorio palestino ocupado mediante la expansión de los asentamientos, la anexión de tierras, el bloqueo de la economía palestina", añadió el comunicado.

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El episodio más grave de las últimas semanas se produjo el 23 de julio, cuando más de 3.000 colonos accedieron al recinto escoltados por la Policía israelí durante la festividad de Tisha B'Av, en la que se realizaron rezos y cantos talmúdicos, se izaron banderas israelíes y algunos participantes usaron tefilín frente a la mezquita.

Entre los presentes estuvo el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, colono y figura emblemática de la ultraderecha, que celebró en un vídeo que los judíos se sientan "dueños del lugar".

Asimismo, los participantes de la reunión recordaron que esto ocurre al mismo tiempo que "Israel sigue violando el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza" y que estas acciones impiden la aplicación de la solución de los dos Estados, la que tiene más apoyo entre la comunidad internacional y que estipula la creación de un Estado palestino junto a uno israelí.

Ante esta situación, también acordaron convocar una reunión ministerial de la Organización de Cooperación Islámica (OCI, compuesta por 57 países) y la Liga Árabe durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar entre el 22 y el 28 de septiembre.

La declaración final, que incluye 15 puntos en los que los países participantes principalmente condenan las acciones israelíes y no incluye medidas concretas, también rechaza la apertura o traslado de misiones diplomáticas a Jerusalén, algo que "contraviene el derecho internacional y las resoluciones de la ONU".