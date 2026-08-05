Pedro Almodóvar presentará 'Amarga Navidad' en el Festival de Cine de Nueva York

Film at Lincoln Center, que organiza este emblemático festival del 25 de septiembre al 12 de octubre, informó que el filme formará parte de la sección principal, donde también estrenarán otros directores como Paweł Pawlikowski o Andrey Zvyagintsev.

La confirmación en la lista de los filmes principales del NYFF 2026 supone el estreno en EE.UU. de 'Amarga Navidad', que explora la frágil relación entre la ficción y la realidad de la mano de Raúl, un cineasta interpretado por el argentino Leonardo Sbaraglia.

En su nuevo guión, Raúl relata la historia de Elsa (Bárbara Lennie), una reconocida actriz que sufre migrañas debilitantes y que, al igual que él, se inspira en la vida de sus amigos para escribir una película.

"Mezclando la irreverencia de los primeros años de Almodóvar con el melodrama sombrío de su obra posterior, 'Amarga Navidad' detalla con perspicacia la naturaleza vampírica de la creación artística y cómo utilizamos la ficción para intentar corregir los errores de nuestras vidas", destaca el comunicado.

Completan el reparto del filme los actores Patrick Criado, Milena Smit, Victoria Luengo y Aitana Sánchez-Gijón, con cameos de otras figuras españolas como la cantante Amaia o la actriz Rossy de Palma.

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Entre los títulos destacados que forman parte de la programación del NYFF también se encuentra 'Fatherland', de Paweł Pawlikowski, que ganó el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes el pasado mayo, un galardón compartido con los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo.

'Fatherland' sigue al novelista ganador del Nobel Thomas Mann (Hanns Zischler) y su hija Erika (Sandra Hüller) en un viaje ficticio por carretera durante 1949 "a través de una Alemania desgarrada que se tambalea por la destrucción de la guerra y se encuentra en una profunda negación de sus males y su culpabilidad".

El director ruso Andrey Zvyagintsev también presentará su más reciente película, 'Minotaur', ganadora del prestigioso premio Grand Prix de Cannes, sobre un empresario de mediana edad encargado de seleccionar a algunos de sus empleados para que luchen en la guerra en Ucrania.

Mientras, tendrán su estreno mundial 'Behemoth!', del estadounidense Tony Gilroy y protagonizada por el chileno Pedro Pascal; '14th', de Ava DuVernay, y el documental 'I Deserve a Lover Whose Every Rise Sets Fiery Dooms Raging Across the Skies', de Mani Haghighi.

Otros títulos destacados de esta sección son 'Paper Tiger', de James Gray; 'Everytime', de Sandra Wollner; 'A Man of His Time', de Emmanuel Marre, y 'Rose', de Markus Schleinzer, todos ellos estrenados en el más reciente Festival de Cannes.