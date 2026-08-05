Peña dice que conversó con Marco Rubio sobre la cooperación entre Paraguay y EE.UU.

"Hablé el día lunes con el secretario de Estado, una conversación realmente espectacular, media hora de intercambio sobre la relación bilateral de Paraguay y EE.UU., de lo que estamos haciendo juntos, de los proyectos que estamos llevando adelante (y de) la cooperación en seguridad y defensa, del desarrollo económico", declaró Peña a periodistas tras visitar una escuela en la ciudad de Luque, cercana a la capital Asunción, por el Día de la Alimentación en el país.

El Departamento de Estado informó el lunes en un comunicado que Rubio y Peña conversaron sobre "las prioridades bilaterales, entre las que se incluye la ampliación de la cooperación en materia de seguridad y economía".

Además, en la conversación Rubio agradeció a Peña por "su apoyo a la reconstrucción y la transición democrática de Venezuela", un tema sobre el que el mandatario suramericano no se pronunció esta jornada.

"La conversación ha reafirmado la asociación estratégica entre Estados Unidos y Paraguay", prosiguió el comunicado del Departamento de Estado.

Esta llamada se produjo un día antes de que el vicepresidente y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Pedro Alliana y Rubén Ramírez, respectivamente, se reunieran con representantes del Gobierno del presidente Donald Trump en Washington.

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Tras estas reuniones, Estados Unidos y Paraguay firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica en materia nuclear civil que, según coincidieron ambos Gobiernos, evidencia un fortalecimiento de la relación entre Washington y Asunción.

En diciembre del año pasado, Paraguay y Estados Unidos firmaron el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, en inglés), que fija las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad y concede, entre otros, a los militares estadounidenses exenciones e inmunidades similares a las otorgadas al personal de las misiones diplomáticas.