Putin refuerza la retaguardia y las fuerzas de drones ante la exitosa escalada ucraniana

Y es que, con sus drones de largo alcance, Ucrania ha logrado convertir la retaguardia rusa en una segunda línea del frente, que cada vez pasa más cerca de la capital de Rusia.

Mientras los aparatos no tripulados enemigos alcanzaron hoy otro almacén de comercio electrónico en Rusia, el director general de la compañía Uraldronzavod, especializada en la producción de drones kamikaze FPV Upir, Vladímir Tkachuk, se encuentra en estado crítico tras ser víctima de un atentado con bomba, según fuentes policiales.

Unos treinta civiles han muerto desde el pasado sábado en Rusia -siete de ellos al explotar un dron en una playa- en ataques ucranianos con drones, misiles y artillería, y en un atentado en Moscú contra un alto mando del ejército.

Por ello, Putin convocó una reunión extraordinaria en el Kremlin, donde recibió al jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, y al ministro de Defensa, Andréi Beloúsov.

Putin anunció la creación de un nuevo servicio de defensa de la retaguardia, ya que los drones ucranianos golpean prácticamente toda la Rusia europea, desde el Báltico hasta los Urales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En las actuales condiciones eso también es un trabajo de combate, totalmente de combate", señaló Putin.

Explicó que la decisión responde a una propuesta de Beloúsov de "concentrar en una sola mano a todos los servicios de la retaguardia".

El nuevo jefe de la retaguardia rusa será el coronel general Valeri Solodchuk -a la sazón nuevo viceministro de Defensa-, quien encabezaba hasta ahora la agrupación militar Centro, "la encargada de la liberación de la República Popular de Donetsk".

Este mismo miércoles el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, anunció planes de reforzar la defensa antiaérea en torno a la capital, objetivo de dos tercios de los drones que Kiev lanza a diario contra territorio ruso.

Además, el jefe del Kremlin también hizo público el nombramiento del jefe de la nuevas Fuerzas de Sistemas No Tripulados (drones), que estarán a partir de ahora encabezadas por el coronel general Denís Liamin.

"Este nuevo tipo de fuerzas aún se está creando. Quiero expresar mi esperanza de que usted (...), siendo uno de los especialistas más cualificados, lleve a buen puerto su formación", dijo.

Liamin, de 47 años, ejercía hasta ahora el cargo de jefe del Estado Mayor del distrito militar Centro.

"Continuamos el perfeccionamiento de las estructuras del Ministerio de Defensa en línea con las exigencias y la experiencia de la operación militar especial", añadió Putin.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lanzó el pasado 25 de junio una intensa campaña de ataques contra la retaguardia rusa que debía prolongarse durante 40 días.

En ese plazo el ejército ucraniano ha atacado una veintena de centros logísticos de la compañía Wildberries, otras 25 refinerías e infraestructuras energéticas y aproximadamente 200 petroleros y buques mercantes en los mares Negro y Azov.

En respuesta, Moscú lanzó sólo en julio 381 misiles, más que en ningún otro mes desde el comienzo de la contienda en febrero de 2022.

Putin también designó hoy al coronel general Andréi Ivanáyev como nuevo jefe de la agrupación Centro y al teniente general Piotr Bólgarev como nuevo jefe de la agrupación militar Vostok (Este).

Mientras, el Gobierno alemán confirmó este miércoles el hallazgo de un dron de origen desconocido en el aeropuerto de la ciudad de Leipzig (este).

Según fuentes citadas por el diario Bild, el dron estaba equipado con una carga explosiva y fue localizado al lado de un avión de transporte ucraniano de tipo Antónov.

Un portavoz de la Policía de Leipzig, que por el momento está a cargo de las investigaciones, dijo a EFE que efectivamente se ha encontrado un objeto volador de origen desconocido, pero no quiso confirmar ni desmentir el resto de informaciones, dado que las pesquisas todavía están en curso.

El pasado viernes el Ministerio de Exteriores de Polonia citó al embajador ruso en Varsovia, Georgy Mijno, para entregarle una nota de protesta tras la caída de un proyectil en suelo polaco.

Y es que el jueves un misil ruso tipo Kh-101 cruzó el espacio aéreo polaco durante un ataque masivo contra Ucrania y cayó en una zona despoblada cerca de Lublin, en el este de Polonia, sin causar víctimas.