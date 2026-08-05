Rescatan un hipopótamo recién nacido tras ser hallado solo y desnutrido en Colombia

"El ejemplar permanecía atrapado entre unos arbustos y, debido a su corta edad y delicado estado de salud, requería atención veterinaria inmediata para garantizar su supervivencia", señaló la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare).

El hallazgo se produjo cuando una familia de pescadores encontró al animal sin la presencia de su madre. Para protegerlo, lo trasladó temporalmente a su vivienda y dio aviso a las autoridades ambientales.

Según Cornare, los pescadores intentaron alimentarlo con leche y algunos vegetales, pero estos esfuerzos no bastaban para cubrir las necesidades nutricionales de una cría recién nacida y, aunque fueron realizados con buena intención, podían agravar su estado de salud.

Tras quedar bajo la protección de la autoridad ambiental, veterinarios comprobaron que el hipopótamo presentaba un avanzado cuadro de deshidratación y desnutrición, y ante la imposibilidad de canalizar sus venas, iniciaron un tratamiento de hidratación subcutánea para estabilizarlo antes de su traslado.

Posteriormente, el ejemplar fue llevado al Parque Temático Hacienda Nápoles, la antigua finca de lujo del narcotraficante Pablo Escobar, transformada hoy en un centro de turismo, donde permanece bajo atención especializada.

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Aunque el rescate ocurrió en un municipio que pertenece a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), la atención fue asumida por Cornare como parte del trabajo conjunto que ambas autoridades ambientales mantienen para responder a este tipo de emergencias relacionadas con hipopótamos.

Los hipopótamos en Colombia descienden de los ejemplares introducidos ilegalmente por Escobar en la década de 1980 y que mantenía en la Hacienda Nápoles.

La población, considerada una especie invasora, ronda actualmente los 200 ejemplares y el Gobierno anunció este año un plan de manejo que contempla la eutanasia de al menos 80 animales para frenar su expansión, una medida respaldada por parte de la comunidad científica por su impacto sobre los ecosistemas, pero cuestionada por organizaciones animalistas que defienden alternativas como la esterilización.

Sin embargo, el próximo ministro de Ambiente del nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella, Fabio Arjona, descartó en entrevistas la eutanasia y habló de crear un "Jurassic Park", un santuario de hipopótamos con inversores internacionales, medida que también causó polemica.