Rubio dialoga con el canciller británico sobre seguridad en Europa y el estrecho de Ormuz

Durante un encuentro en Washington, Rubio y Miliband "discutieron la importancia de que Europa asuma un papel más importante en su propia seguridad", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un breve comunicado.

Los responsables de Exteriores también "reiteraron su compromiso compartido con el tránsito seguro en el estrecho de Ormuz y garantizar que Irán nunca desarrolle ni obtenga un arma nuclear", agregó Pigott.

Rubio recibió esta mañana a Miliband en la sede del Departamento de Estado, donde ambos posaron sonrientes ante las cámaras y no respondieron a preguntas de la prensa.

La reunión entre los jefes de la diplomacia estadounidense y británica tuvo lugar después de que el presidente, Donald Trump, y el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, mantuvieran una conversación telefónica tras reemplazar Burnham a Keir Starmer.

Trump había criticado duramente la falta de apoyo incondicional por parte del Ejecutivo de Starmer en la guerra contra Irán, especialmente en lo que se refiere a la limitación en el uso de bases británicas para el despegue de aeronaves que han participado en bombardeos sobre el país persa.

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El estadounidense aseguró a fines de julio que Burnham le trasladó su intención de permitir la explotación petrolera en el mar del Norte, una de las principales demandas que el inquilino de la Casa Blanca trasladó durante meses a Starmer para impulsar la economía británica.