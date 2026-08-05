Rutte habla con Zelenski tras nuevo ataque ruso y pide reforzar defensa aéreas ucranianas

"Hablé con Zelenski sobre los últimos ataques horribles con misiles y drones rusos contra las ciudades de Ucrania. Estoy discutiendo con los Aliados cómo podemos seguir proporcionando a Ucrania las defensas aéreas que necesitan urgentemente", señaló Rute este miércoles en una publicación en sus redes sociales.

Los ataques rusos a Kiev causaron 17 muertos y 44 heridos durante la pasada noche, según confirmó hoy el propio Zelenski, que expuso que el Ejército ruso utilizó 24 misiles balísticos y 115 drones.

Los objetivos fueron depósitos de empresas civiles, aunque los ataques también fueron dirigidos hacia otras infraestructuras y una estación de tren.

"Esos establecimientos no tienen nada que ver con la guerra. Se trata de una cervecería, un almacén de material de construcción y un centro logístico", dijo el mandatario ucraniano.

Zelenski dijo también que si hubieran tenido más sistemas de intercepción de misiles se hubieran podido salvar la vida de las víctimas, por lo que pidió a sus socios occidentales no retrasar más el envío de esas armas.