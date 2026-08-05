Senado de EE.UU. aprueba a la nueva directora de la agencia sanitaria tras un año vacante

Schwartz, nominada por el presidente, Donald Trump, ha defendido públicamente la eficacia y seguridad de la vacunación infantil, a diferencia de otros responsables sanitarios de la Administración.

Su nombramiento fue avalado por la Cámara Alta con 51 votos a favor y 44 en contra. Solo un senador demócrata, Tim Kaine, se sumó a la mayoría republicana para votar a favor del nombramiento.

Los CDC han estado bajo una dirección interina desde agosto de 2025, cuando el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., destituyó a la entonces directora, Susan Monarez, después de 29 días en el cargo por diferencias sobre las políticas de vacunación.

Desde entonces, Kennedy ha emprendido una campaña para modificar o eliminar recomendaciones federales sobre vacunación infantil, con recortes en el calendario de vacunas, aunque varios de esos cambios han sido frenados por los tribunales.

Durante su audiencia de confirmación en el Senado el mes pasado, Schwartz fue cuestionada sobre su capacidad para oponerse a las políticas de Kennedy Jr. y respondió que no espera que la Administración le haga tomar decisiones que perjudiquen a los menores.

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Schwartz sí expresó su respaldo a otras acciones del Gobierno, como la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la campaña impulsada por Kennedy Jr. para promover una dieta sana, conocida como 'Hagamos Estados Unidos Saludable Otra Vez'.

La nueva directora de los CDC, quien fue subdirectora general de Salud Pública durante el primer mandato de Trump (2017-2021), deberá afrontar una crisis de sarampión en Estados Unidos, país que ha registrado el mayor número de casos en 35 años, y un brote de ciclosporiasis vinculado al consumo de lechuga, cuyos síntomas incluyen lo que los medios han descrito como "diarrea explosiva".