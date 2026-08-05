Sheinbaum promete encontrar a responsables del asesinato de creador de contenido en México

El crimen, ocurrido la noche del martes en Culiacán, Sinaloa, centró la conferencia matutina de la presidenta, quien confirmó que el caso fue abordado en la reunión de Gabinete de Seguridad y las autoridades ya trabajan para determinar el móvil del homicidio.

"Sí, se tocó el tema y están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de ver cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio", afirmó.

Las declaraciones se producen horas después de que el Gabinete de Seguridad informara que una de las líneas de investigación contempla diversas publicaciones realizadas por Gastélum en redes sociales, algunas de las cuales hacían alusión a una facción de un grupo delictivo.

Además, las autoridades analizan imágenes de videovigilancia y otros indicios para identificar a los responsables.

Gastélum, de 24 años, fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

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El creador de contenido acumulaba cerca de 577.000 seguidores en TikTok, 116.000 en Instagram y más de 16.200 suscriptores en YouTube, donde difundía principalmente sketches de humor.

El homicidio ocurrió en medio de la ola de violencia que vive Sinaloa desde septiembre de 2024, derivada de la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, confrontación detonada tras el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de ese año y que ha dejado más de 3.000 homicidios.

En los últimos dos años, varios creadores de contenido han sido asesinados en hechos vinculados con esa violencia.

Entre ellos figuran Leovardo Aispuro, conocido como El Gordo Peruci, asesinado en diciembre de 2024; Agustín Paúl, El Pinky, localizado sin vida en enero de 2025 tras difundirse un video en el que aparecía bajo custodia de sicarios; Adalberto Peña, El Tata, asesinado ese mismo mes en Culiacán.

Ademá, Víctor Manuel, El Brasileño, secuestrado y hallado muerto en marzo de 2025; Gail Castro, hermano del influencer Markitos Toys, asesinado ese mismo mes en Baja California; Camilo Ochoa, ejecutado en Morelos en agosto de 2025, y Gerardo El Jerry, asesinado en noviembre de ese año.

Las autoridades también investigaron en enero de este año la privación ilegal de la libertad de la influencer Nicole Pardo Molina, La Nicholette, quien fue localizada con vida días después de ser obligada a grabar un video en el que afirmaba tener vínculos con una de las facciones del Cartel de Sinaloa.