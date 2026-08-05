Sudáfrica quiere apoyar a una mujer de América Latina para liderar la ONU

Hay "una tradición y cultura no escrita de rotación en la ONU y este es el momento de América Latina", afirmó el ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola, en una rueda de prensa en Pretoria.

"Así que apoyaremos una candidatura de América Latina (...) Además, nuestro presidente (Cyril Ramaphosa) ha mencionado en varias ocasiones ante la Asamblea General de la ONU que también queremos apoyar a una mujer para que sea la primera secretaria general de la ONU. Supongo que eso ya les da una idea de hacia dónde nos dirigimos", añadió.

Esta fue la respuesta de Lamola después de que los periodistas le preguntaran si la próxima visita a Sudáfrica de la costarricense Rebeca Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en inglés), anunciada por el propio ministro, se traducía en el apoyo sudafricano a esta candidata.

"Es habitual que los candidatos visiten distintos países para hacer campaña y sondear, por lo que hablaremos con ella en ese contexto, con el fin de conocer su visión y lo que pretende hacer en la ONU", se limitó a contestar Lamola.

El ministro aseguró que Pretoria tomaría su decisión en base a los "principios" y puntualizó que Ramaphosa anunciará "en el momento oportuno" su candidato preferido.

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Sudáfrica espera "trabajar en estrecha colaboración con el próximo titular del cargo para llevar a cabo una reforma de la ONU que permita que ésta refleje plenamente una sociedad poscolonial, en la que África cuente por fin con representación en el Consejo de Seguridad", recalcó Lamola.

Además de Grynspan, entre los siete aspirantes para suceder a Guterres, hay otras tres mujeres latinoamericanas: la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, la exministra de Exteriores de Ecuador María Fernanda Espinosa y la embajadora de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett.

Completan la lista otro candidato latinoamericano -el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)- y dos hombres africanos: el expresidente de Senegal Macky Sall y el ugandes Olara Otunnu, exsubsecretario general de la ONU.

Se espera que el Consejo de Seguridad alcance en los próximos meses un acuerdo sobre el próximo líder de la ONU y presente una recomendación a la Asamblea General antes del final del mandato de Guterres, cuyo segundo periodo concluye el 31 de diciembre de 2026.