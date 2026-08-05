Una veintena de globos aerostáticos volverán a volar sobre la Mitad del Mundo en Ecuador

Este es el quinto año consecutivo en el que se realizará el Festival Internacional del Globo Mitad del Mundo, cuya programación arrancará el 20 de agosto con exhibiciones de globos cautivos, mientras que del 21 al 23 se realizarán vuelos libres o exhibiciones cautivas, según las condiciones climáticas y de seguridad.

El evento, organizado por la Prefectura de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, contará también con una feria gastronómica y de emprendimientos, exhibiciones de vehículos clásicos y modificados, simuladores de Fórmula 1, experiencias tecnológicas y un espectáculo aéreo de parapente, sujeto a las condiciones técnicas.

La oferta musical incluirá conciertos con artistas ecuatorianos como Dayanara, Swing Original Monks, Gerardo Morán y Segundo Rosero, entre otros.

Los accesos estarán habilitados desde las 05:00 (10:00 GMT) para las actividades aerostáticas y desde las 17:00 (22:00 GMT) para los conciertos. Las entradas tendrán modalidades diferenciadas para las jornadas del viernes y sábado, mientras que el domingo un solo boleto permitirá acceder a toda la programación.

Según la Prefectura, la edición de 2025 reunió a 58.797 visitantes y generó una dinamización económica cercana a los nueve millones de dólares en sectores como transporte, hospedaje y alimentación.

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Con esa referencia, las autoridades buscan consolidar al Festival Internacional del Globo Mitad del Mundo como uno de los principales eventos turísticos del país.