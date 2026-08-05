Wall Street abre en verde con nuevos máximos del Dow y S&P 500 ante optimismo por Irán

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba un 0,86 %, hasta 54.551 puntos; S&P 500 ganaba un 0,59 %, hasta los 7.781 entero,; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,37 %, hasta las 26.683 unidades.

Durante las primeras operaciones, el Dow y el S&P alcanzaron los 54.614 y 7.793 puntos, respectivamente, marcando un nuevo máximo histórico intradía tras cerrar la víspera con un nuevo récord.

La Bolsa de Nueva York volvió a arrancar una sesión al alza impulsada por un supuesto inminente acuerdo entre Washington y Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el crudo mundial y que Irán mantiene bloqueado en represalia por los ataques estadounidenses.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, adelantó este martes que Washington y Teherán podrían llegar a un pacto inminente para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales en el estrecho.

Estas declaraciones provocaron la caída del precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) que este miércoles a la apertura de Wall Street bajaba hasta los 75,34 dólares el barril.

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En el plano corporativo, Nvidia y Disney lideraron las subidas tras sumar un 3,67 y 2,92 %, respectivamente.

El gigante del entretenimiento presentó este miércoles un aumento de un 6 % interanual en sus ingresos, pero una pérdida del 34 % en cuanto a su beneficio, que se situó en los 7.287 millones de dólares en los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal.

Por su parte, SpaceX y AMD iniciaron la sesión perdiendo un 9,75 % y un 5,39 %, respectivamente. Ambas presentaron resultados este martes.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 2,46 %, hasta los 4.254 dólares la onza; la plata un 3,3 %, hasta 62,23 dólares la onza,y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ganaba 1,9 puntos básicos, hasta el 4,638 %.