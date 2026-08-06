Adaptación a televisión de 'Mal de amores' de Ángeles Mastretta recupera fuerza femenina

El primer tráiler de la producción, dirigida por Catalina Aguilar Mastretta ('Todos queremos a alguien'), hija de la autora, muestra a Renata Vaca en el papel de Sauri, un personaje que encarna la fuerza femenina de los personajes creados por la novelista en el convulso México prerrevolucionario de finales del siglo XIX.

"Una mujer que lo quiere todo: su vocación, su libertad y su derecho a amar sin límites, en una sociedad que rara vez toma en cuenta a las mujeres", subraya el texto al describir al personaje de Renata Vaca ('Saw X').

La historia seguirá durante siete episodios las aventuras de Emilia, quien se enfrentará a la disyuntiva más difícil de su vida: amar a dos hombres, sin renunciar a su propio sueño de estudiar medicina.

El corazón de la protagonista se dividirá entre Daniel Cuenca (Juan Pablo Fuentes), el aventurero y revolucionario con quien comparte memorias de la infancia, y Antonio Zavala (Iván Amozurrutia), el médico que persigue la paz en medio de la guerra.

El elenco también estará conformado por Humberto Zurita, Miguel Rodarte, Diana Bovio, Cassandra Ciangherotti, Juan Pablo Medina, Alejandro Puente y Sofía Carrera, entre otros.

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Según Netflix, Catalina Aguilar Mastretta estuvo a cargo de la producción ejecutiva, la dirección y el guion de la serie.

En la dirección también participó Humberto Hinojosa ('Príncipes salvajes'), mientras que Ángeles Mastretta se desempeñó como productora ejecutiva.

Ángeles Mastretta (Puebla, 1949) es considerada una de las escritoras más relevantes de la literatura mexicana contemporánea por su capacidad para explorar la rebeldía y la disidencia a través de personajes femeninos que desafían una época marcada por el machismo y la misoginia, además de ofrecer un retrato vívido de la realidad política del México del siglo pasado.

Entre sus obras más relevantes destaca 'Mal de amores' (1996) y su primera novela 'Arráncame la vida' (1985), la cual fue adaptada al cine en 2008 por el realizador y guionista Roberto Sneider.