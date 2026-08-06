Aerolíneas Argentinas mejora su patrimonio pese a menor ganancia neta en 2025

La asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas aprobó los estados contables de la compañía de 2025, que revelan que la empresa obtuvo el año pasado una ganancia neta de 238.000 millones de pesos (156,5 millones de dólares).

En 2024, Aerolíneas Argentinas había registrado un beneficio neto de 270.813 millones de pesos (178,1 millones de dólares), por lo que en 2025 la ganancia neta se redujo un 12 %.

La compañía, que no difundió los estados contables completos de 2025 sino solo un comunicado, destacó que el año pasado volvió a registrar un patrimonio neto positivo "después de más de una década", alcanzando un valor de 18.000 millones de pesos (11,8 millones de dólares).

La línea aérea había cerrado 2024 con un patrimonio neto negativo por 215.255 millones de pesos (141,6 millones de dólares).

"Este hecho significativo se logró, principalmente, a partir de los resultados acumulados positivos de los dos últimos ejercicios, sin haberse requerido aportes de capital al Estado nacional durante el año 2025", resaltó Aerolíneas Argentinas en un comunicado.

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La empresa también indicó que el año pasado redujo en un 52 % su deuda bancaria y financiera, que se ubicó en 170,5 millones de dólares al cierre de 2025.

"Alcanzar patrimonio neto positivo, cerrar el año sin aportes del Tesoro, y registrar resultados que permiten avanzar en un plan de renovación de flota con recursos propios, marca un cambio profundo para la compañía y abre una nueva etapa de crecimiento", señaló Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas.

Creada en 1950, Aerolíneas Argentinas fue privatizada en 1990 y vendida a la española Iberia, que, ocho años más tarde, cedió la gestión a la estadounidense American Airlines.

La compañía pasó en 2000 a formar parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España, que en octubre de 2001 la traspasó al grupo privado español Marsans.

En 2009 el Estado argentino expropió a Marsans la línea aérea, que desde mediados de 2008 ya era gestionada por Argentina tras entrar en una severa crisis financiera.

La compañía vuela a 37 destinos dentro de Argentina y a 22 en Latinoamérica, Caribe, Estados Unidos y Europa.