Aguacateros mexicanos urgen a EE.UU. reactivar las exportaciones tras alerta de seguridad

"Hacemos un respetuoso llamado al Gobierno de los Estados Unidos para que, en coordinación con las autoridades mexicanas, se concrete a la brevedad la reapertura del programa (de exportaciones)", indicó la Apeam, en un comunicado.

La industria mexicana del aguacate reconoció además el respaldo de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, quien anunció el refuerzo de la seguridad para proteger al personal encargado de certificar el producto.

La asociación se comprometió a cumplir "con el mayor rigor cada uno de los requisitos, protocolos y estándares que rigen el programa".

Y sostuvo su disposición a actuar de forma coordinada con las autoridades de ambos países y los integrantes de la cadena productiva para garantizar la protección del personal involucrado y la continuidad del suministro de aguacate mexicano al mercado estadounidense.

Además, destacó que la industria mexicana de exportación del aguacate "ha demostrado durante décadas ser un aliado confiable de los Estados Unidos".

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Según datos de la Secretaría de Agricultura de México, el país exporta más de un millón de toneladas de aguacate al año y tan solo en el primer cuatrimestre de 2026 ya se habían exportado 501.824 toneladas del fruto.

La suspensión temporal de las actividades del personal agrícola de Estados Unidos en Michoacán frenó desde el miércoles las certificaciones y los embarques de aguacate hacia ese país, después de que la Embajada estadounidense emitiera una alerta por una "amenaza contra intereses" de Estados Unidos.

La medida afecta a los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios en los empaques autorizados para exportar aguacate desde Michoacán, principal estado productor del fruto en México.

El Departamento de Estado mantiene a Michoacán en su nivel 4 de alerta de viaje, "no viajar", por terrorismo y delincuencia, y restringe los desplazamientos de empleados del Gobierno estadounidense por ese estado.

Este jueves, la presidenta Sheinbaum anunció un plan para reforzar la seguridad en las zonas productoras de Michoacán y abrir una mesa de diálogo con Estados Unidos para reanudar "lo más pronto posible" las exportaciones del fruto.

No es la primera vez que Washington interrumpe las inspecciones por motivos de seguridad.

En febrero de 2022 suspendió temporalmente las certificaciones tras amenazas contra un inspector en Uruapan y, en junio de 2024, volvió a detenerlas después de que dos empleados del USDA fueran agredidos y retenidos mientras realizaban labores oficiales.

En ambos casos, las inspecciones se reanudaron días después tras reforzarse los protocolos de seguridad para el personal estadounidense.