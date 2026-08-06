Aislado en España con su familia un turista positivo de hantavirus que pasó por Francia

En un comunicado, el Ministerio francés de Sanidad señaló que este turista, del que no precisa la nacionalidad, ya no presenta síntomas de la enfermedad.

En cualquier caso, el Centro Nacional de Referencia (CNR) de referencia en Francia confirmó que se trata de la variedad Andes, presente en Sudamérica, que se caracteriza porque se puede transmitir entre personas con contactos estrechos y prolongados.

El departamento de Sanidad subrayó que se están poniendo en marcha todas las medidas de gestión para atender al paciente y trazar las etapas de su viaje por si hubiera podido haber otras infecciones en ese periodo.

También hizo hincapié en que, por el momento, "no estamos ante un virus que presente una circulación difusa en la población".

Esta tarde se reunía un grupo de expertos científicos en relación con la Dirección General de Sanidad y con Salud Pública de Francia para definir lo que se debe hacer en torno a lo que se describe como un "caso importado" de hantavirus.

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El departamento francés de Sanidad también indicó que se ha puesto en marcha un dispositivo de coordinación europea y aseguró que hay una plena movilización y que informarán "regularmente" sobre la evolución de la situación.

Recordó que los hantavirus son virus transmitidos por roedores, principalmente a través de la inhalación de aire viciado contaminado con sus orinas o excrementos. La enfermedad que se desarrolla es poco frecuente pero grave y puede ser mortal.

En el caso de la variedad Andes, tras un periodo de incubación de una a seis semanas, la infección comienza generalmente con un síndrome parecido al de la gripe con fiebre, dolores musculares y cansancio. En sus evoluciones más graves, puede dar lugar a una insuficiencia renal o a dificultades respiratorias graves.