Al menos 2 muertos y 7 heridos al explotar una bomba en microbús a las afueras de Damasco

Según fuentes de la Defensa Civil siria citadas por Al Ijbariya, al menos dos personas han muerto al explotar una bomba dentro de un microbús en Jaramana, mientras que la dirección de Ambulancias y Servicios de Emergencia del Ministerio de Salud sirio dijo a SANA que se han contabilizado siete heridos de distinta gravedad.

La agencia oficial añadió que los equipos forenses "están gestionando los restos humanos" de otras víctimas.

Asimismo, indicó que los servicios de emergencia de la zona "se encuentran en estado de alerta máxima" y que los equipos médicos se han desplazado hasta el lugar de la explosión para brindar una respuesta rápida y trasladar inmediatamente a los heridos a los hospitales más cercanos.

Las autoridades sirias no han revelado todavía si se trata de un atentado, mientras que ningún grupo ha reivindicado ninguna acción hasta el momento.

A principios de julio, durante la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, una persona murió y otras 36 resultaron heridas en dos explosiones ocurridas en el centro de Damasco, unos incidentes que según el Ministerio de Interior sirio fueron perpetrados por individuos vinculados al grupo terrorista Estado Islámico (EI).

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Tres sospechosos fueron detenidos, en medio de la campaña lanzada por las nuevas autoridades sirias contra las células de EI tras la caída del expresidente Bachar al Asad en diciembre de 2024.

Interior sirio informó en agosto de que había detenido a 235 presuntos miembros del grupo y frustrado siete operaciones planificadas durante un periodo de tres meses, en una ofensiva que permitió desmantelar células en las provincias de Hama, Alepo, Deir al Zur, Homs y Damasco.

Ese atentado se produjo en la capital siria una semana después de una explosión junto al Palacio de Justicia que dejó 10 muertos.