Al menos cuatro heridos en el centro de Perú, por sismo de magnitud 5 este jueves

El ministerio peruano de Salud informó, en su cuenta de la red social X, que ha dispuesto el despliegue del Puesto Médico de Avanzada hacia el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, para brindar atención médica a los afectados por el sismo.

Asimismo, confirmó que se ha coordinado con las autoridades regionales la movilización de dos ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) en Junín para brindar atención oportuna "a los cuatro pacientes que resultaron heridos".

El ministerio señaló que el equipo desplegado se encuentra en la provincia de Chupaca a fin de mantener el monitoreo permanente de la emergencia y coordinar las acciones de respuesta con las autoridades sanitarias de la región.

Del mismo modo, el personal del Seguro Integral de Salud (SIS) se encuentra en la zona del epicentro y distribuido en los hospitales más cercanos para recibir a los asegurados que requieran orientación, agregó la fuente oficial.

Según reportes de Defensa Civil, ha habido desprendimientos de rocas en las vías de tránsito y el derrumbe de un número indeterminado de casas en Chongos Bajo, que ya habían resultado dañadas en el sismo del pasado 18 de julio.

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El movimiento telúrico de este jueves se sintió a las 13:57 horas (18:57 GMT) con epicentro a 19 kilómetros al suroeste del distrito de Chupaca, en la provincia del mismo nombre, en Junín, y a una profundidad de nueve kilómetros, según el Centro Sismológico Nacional.

Asimismo, el reporte oficial agregó que el sismo tuvo una intensidad de V en Chupaca, lo cual explica que los pobladores hayan salido a la calle a buscar refugio.

Casi una hora después, se reportó una réplica de magnitud 3.5 y epicentro a 23 kilómetros al sur de Chupaca.

Algunos expertos en redes sociales comentaron que se trataba de la décima quinta réplica del terremoto de 5.1 del pasado 18 de julio en Junín y que en esta ocasión se han reportado derrumbes en laderas inestables de la cordillera occidental del valle del Mantaro.

El sismo de magnitud 5.1 del pasado 18 de julio, que tuvo una réplica de 3,7 que se sintió tan solo 17 minutos después, afectó principalmente a los distritos de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Ahuac, Huancayo, Chupuro, Huayucachi, Viques y Huacrapuquio.